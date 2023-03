LIVE EK-kwalificatie | Gehuldigde Kane en Saka bezorgen Engeland zege op Oekraïne op Wembley

Kane en Saka bezorgen Engeland volgende zege

Heel spectaculair was het treffen niet, zagen ook duizenden Oekraïners op Wembley. Na 37 minuten kwam Engeland op voorsprong via Kane, die bij de tweede paal scoorde uit een indraaiende voorzet van Bukayo Saka en daarmee op 55 goals in 82 interlands kwam. Drie minuten later maakte Saka zelf de 2-0. De 21-jarige aanvaller van Arsenal krulde de bal fraai in de verre kruising. Na rust gebeurde er weinig tot niets meer op Wembley.

Kazachstan zorgt voor eerste stunt

Rasmus Højlund leek de Denen wederom een overwinning te bezorgen. De 20-jarige spitsvan de Italiaanse club Atalanta was in de 21ste en 36ste minuut trefzeker en het had er alle schijn van dat hij opnieuw de matchwinner zou worden. Donderdag was hij al de gevierde man in de thuiswedstrijd tegen Finland (3-1), waarin hij een hattrick maakte. Het liep echter anders en in de laatste twintig minuten was Kazachstan nog drie keer trefzeker. Slovenië, Noord-Ierland, Finland en San Marino zijn de andere vier landen in de groep.