Live EK vrouwenvoetbal | Eerste kansje voor Engeland, direct domper voor Duitsers

Duitsland na spannend duel met Oostenrijk naar halve finale tegen Frankrijk of Nederland

Na gastland Engeland is Duitsland de tweede halve finalist op het EK. Het team van bondscoach Martina Voss-Tecklenburg won in het Brentford Community Stadium in Londen met 2-0 van Oostenrijk, dat er een verrassend spannende wedstrijd van maakte.

21 juli