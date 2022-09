LIVE Europa en Conference League | Uitstekende start voor Ten Hags United in Moldavië, Sancho scoort

Behalve Feyenoord en AZ hervatten donderdag nog tientallen clubs hun Europese campagne in de groepsfase van de Europa en Conference League. Zo komen onder meer Fenerbahçe, AS Roma, AS Monaco én Manchester United in actie. Volg hieronder alle tussenstanden én helemaal onderaan de ontwikkelingen van Manchester United en Erik ten Hag in het Stadionul Zimbru in Chisinau tegen FC Sheriff.