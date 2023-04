LIVE Europa en Conference League | Volg hier Sevilla tegen Manchester United en alle andere duels

Poll: gaat ‘Cup met Grote Oren’ naar Milaan, Madrid of Manchester?

Nog vier clubs strijden om de Champions League: Inter, AC, Real en City. Eén ding is voor de halve finale al zeker: de ‘Cup met de Grote Oren’ gaat naar een stad die begint met een 'M’. Want met in de ene halve finale de Milanese derby tussen Inter en AC en in de andere halve finale de confrontatie tussen Manchester City en Real Madrid bestaat daar geen twijfel meer over. Maar welke club wordt volgens jou de beste van het Champions League-seizoen 2022-2023? Stem hieronder.