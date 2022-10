LIVE Europa League | ‘Gouden wissels’ helpen Ten Hag uit de brand, United ondanks flater Malacia op voorsprong

Napoli-trai­ner Spalletti onder indruk van Ajax: ‘Een ploeg met technisch begaafde spelers’

Napoli-trainer Luciano Spalletti denkt dat zijn elftal dinsdag in de Champions League tegen Ajax een zware avond tegemoet gaat. ,,Trainer Alfred Schreuder doet goed werk dit seizoen. Hun spel lijkt op dat van ons. Ook Ajax speelt vlot combinatiespel over de grond en ze zijn ook in staat over te schakelen op een andere strijdwijze”, zei hij maandag in de Johan Cruijff Arena.

4 oktober