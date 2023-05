LIVE Europa League | Juventus moet aan de bak: Youssef En-Nesyri scoort voor Sevilla

Juventus en Sevilla nemen het tegen elkaar op in de halve finale van de Europa League. De Italiaanse topclub is gewaarschuwd, want Sevilla is met zes titels recordhouder van het tweede Europese clubtoernooi. Hoe verloopt de heenwedstrijd? In ons liveblog blijf je op de hoogte van de belangrijkste ontwikkelingen.