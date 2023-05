LIVE Europa League | Sevilla trekt stand weer gelijk tegen Juventus

Zakaria Aboukhlal weigert regenboog­rug­num­mer en mag daarom niet spelen bij Toulouse

Zakaria Aboukhlal ontbreekt zondag in de wedstrijdselectie van Toulouse voor de thuiswedstrijd tegen FC Nantes (0-0). De voormalig vleugelaanvaller van PSV en AZ weigert te spelen in een shirt waarvan de rugnummers dit weekeinde, net als bij alle andere teams in de Franse voetbalcompetitie, de regenboogkleuren hebben.