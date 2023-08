LIVE Europese Super Cup | Manchester City wil eerste prijs van het seizoen binnenhalen tegen Sevilla

Ludieke actie bij Paris Saint-Ger­main: teamgeno­ten verwelko­men Kylian Mbappé als ‘nieuwe aanwinst’

Kylian Mbappé maakt na twee weken zijn rentree in de selectie van Paris Saint-Germain. De Franse topaanvaller leefde in onmin met de topclub over zijn contractsituatie, maar meldde zich vandaag voor het eerst voor de groepstraining. Zijn ploeggenoten begroetten hem op een ludieke manier.