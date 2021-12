LIVE | Frenkie de Jong in de basis bij Barcelona in uitduel bij nummer twee Sevilla

Premier League Moeizame zeges City, Liverpool en Chelsea, Cristiano Ronaldo matchwin­ner bij United

Alle topploegen in de Premier League maakten vanmiddag geen fout. Manchester City, Liverpool én Chelsea wonnen, met moeite. Ook Arsenal hield de punten in huis na twee nederlagen op rij en later op de avond bezorgde Cristiano Ronaldo zijn ploeg Manchester United de zege.

11 december