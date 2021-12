LIVE | Frenkie en Luuk de Jong in basis, Memphis ontbreekt tegen Osasuna

Lewandow­ski ‘verdrietig’ na mislopen Gouden Bal: ‘Ik wou dat Messi's woorden oprecht waren’

Robert Lewandowksi was absoluut niet tevreden met zijn tweede plek bij de Gouden Bal. In een interview met het Poolse Kanal Sportowy betwijfelt de spits van Bayern München of de uitslag terecht is en of de ondersteunende woorden van Lionel Messi wel oprecht waren.

7 december