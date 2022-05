LIVE | Geblesseerde Danjuma ontbreekt bij Villarreal in clash met Liverpool

Meeslepen­de krakers als Ajax-Spurs en Liverpool-Mi­lan staan voor altijd in de schaduw van ManCity-Re­al

Het halve finaleduel tussen Manchester City en Real Madrid (4-3) staat sinds gisteravondavond in de geschiedenisboeken als een van de meest memorabele ooit in de Champions League. Het duel had alles wat voetbal zo mooi maakt en is nog niet beslist.

27 april