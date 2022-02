LIVE | Goal Wout Weghorst afgekeurd, Watford houdt stand in Manchester

Samenvatting Scorende Van Dijk met Liverpool op drie punten van City, Weghorst en Pieters zorgen voor woedende Conte

Liverpool is op drie punten van koploper Manchester City gekomen in de Premier League. De ploeg van coach Jürgen Klopp won vanavond op Anfield met 6-0 in de inhaalwedstrijd tegen Leeds United, nadat het duel op Boxing Day niet kon doorgaan vanwege corona. Wout Weghorst en Erik Pieters wonnen in hun strijd tegen degradatie met Burnley van Tottenham Hotspur.

24 februari