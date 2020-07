LIVE | Grijpt Arsenal EL-strohalm tegen Van Dijk en Wijnaldum?

Van Geesink tot Federer en van Merckx tot Mourinho: zij gingen Rashford voor

14:19 Marcus Rashford (22) vroeg recent om meer steun voor arme gezinnen in Engeland, een oproep die door de Britse regering werd gehonoreerd. Het levert de aanvaller van Manchester United nu een eredoctoraat op, toegekend door de universiteit in zijn stad. Bijzonder, want die eer is voor sporters meestal pas weggelegd als ze al lang en breed met pensioen zijn. Een elftal voorgangers van Rashford.