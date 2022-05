LIVE | Halve finales Europa League: Van Bronckhorst moet achterstand goedmaken tegen RB Leipzig

Met video Sterren van PSG geven in blessure­tijd overwin­ning uit handen, geen speeltijd Wijnaldum

Paris Saint-Germain is er niet in geslaagd om te winnen van Strasbourg. Door een treffer in blessuretijd pakte de nummer 6 uit de Ligue 1 in een doelpuntrijk duel een punt tegen de kersverse landskampioen: 3-3.

29 april