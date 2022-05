LIVE | Inter hard op weg om titelrace spannend te houden, Arsenal leidt in Londense derby

Gemengde gevoelens bij Virgil van Dijk en Arnaut Danjuma: ‘Teleur­stel­lend resultaat’

Liverpool is na de zege (2-0) op Villarreal in de eerste wedstrijd van de halve finale van de Champions League nog lang niet zeker van het bereiken van de eindstrijd. ,,We moeten nog naar Spanje”, zei verdediger Virgil van Dijk. ,,We weten dat het zwaar gaat worden. Het is nog niet gespeeld.”

28 april