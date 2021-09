LIVE | Inter met Dumfries en De Vrij op jacht naar zege in Donetsk

Samenvatting Karsdorp en Mourinho onderuit in Romeinse derby: nota bene Pedro maakt beladen goal

27 september Rick Karsdorp en AS Roma hebben de Romeinse derby verloren. Lazio was met 3-2 te sterk, mede door een goal van nota bene Pedro. De 34-jarige Spanjaard maakte afgelopen zomer de overstap van AS Roma naar aartsrivaal Lazio.