LIVE | Inter neemt de leiding tegen Juventus, sterren doen het voor PSG

Video Emotioneel afscheid van Cer­cle-doel­man Miguel Van Damme: ‘Niemand zal ooit nog nummer 16 dragen’

In en rond de Sint-Blasiuskerk in Jabbeke zijn fans en collega's samengekomen voor de uitvaart van Cercle Brugge-doelman Miguel Van Damme (28), die deze week overleed aan leukemie. Buiten de kerk werd een groot scherm geplaatst, waar naar schatting zo’n 1500 mensen de plechtigheid volgden. Daar was het muisstil wanneer de woorden van familieleden klonken. ,,Je laatste sms’je zal ik altijd bewaren: ‘Slaapwel, mama. Ik hou van jou’.”

2 april