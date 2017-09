LIVE: Invallers Sánchez en Hazard moeten topper openbreken

Club Brugge koploper in België na gelijkspel Charleroi

16 september Charleroi is de koppositie kwijt in de Jupiler Pro League, de hoogste klasse van het Belgische voetbal. De club verspeelde vanavond in de slotfase van de thuiswedstrijd tegen Waasland Beveren een voorsprong van 2-0 (2-2).