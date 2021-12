LIVE | Jota zet Liverpool weer naast Spurs, Athletic Bilbao wint van Real Betis

Christian Eriksen kan op zoek naar nieuwe club na ontbinding contract bij Inter

Christian Eriksen kan op zoek naar een nieuwe club. De 29-jarige Deen kwam sinds zijn hartaanval op het EK afgelopen zomer niet meer in actie omdat het in de Serie A niet toegestaan is te spelen met een defibrillator. Internazionale heeft het contract met Eriksen nu verbroken.

17 december