LIVE | Juventus op voorsprong in Derby della Mole, Vardy maakt 100ste in Premier League

648 wedstrijden Buffon pakt in stadsderby tegen Torino bijzonder Serie A-record

16:47 Gianluigi Buffon staat in de thuiswedstrijd tegen stadsgenoot Torino (17.15 uur) onder de lat van Juventus. Dat betekent dat de 42-jarige doelman zijn 648ste wedstrijd in de Serie A gaat keepen. En dat betekent ook dat de Italiaanse doelman nu in zijn eentje recordhouder is in de Italiaanse competitie.