LIVE | Juventus zonder De Ligt op voorsprong tegen Mourinho en Karsdorp

Goed nieuws voor Ronald Koeman bij FC Barcelona

13 oktober Ronald Koeman kan bij FC Barcelona eindelijk beschikken over Sergio Agüero. De Argentijnse spits, in de zomer transfervrij overgekomen van Manchester City, ontbrak de eerste maanden van het seizoen vanwege een kuitblessure. Agüero maakte woensdag zijn officieuze debuut voor Barcelona in het besloten oefenduel met derdeklasser Cornellà (2-2).