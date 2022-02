LIVE | Koopmeiners enige Nederlander in basis Atalanta, versterkt Barça treft Atlético

Ook Zuid-Ko­rea plaatst zich voor WK, Van Marwijk moet hopen op play-offs

Zuid-Korea heeft zich in het spoor van Iran geplaatst voor het WK van dit jaar in Qatar. De ploeg van bondscoach Paulo Bento won het uitduel met Syrië in Dubai met 0-2 is niet meer te achterhalen voor de concurrentie in groep A van de Aziatische kwalificatiereeks.

1 februari