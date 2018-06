LIVE: Kuipers fluit Egypte - Uruguay, Marokko keert na twintig jaar terug op WK

Bijzonder pijnlijk nieuws voor Rónald Matarrita. De vleugelspeler van Costa Rica heeft het WK verlaten met een hamstringblessure. Uit een MRI-scan bleek dat de 23-voudig international spierschade heeft in zijn rechterbovenbeen en zeker twee weken niet kan voetballen.



Hoewel de bondscoaches van de 32 deelnemende landen vorige week al hun definitieve selecties moesten inleveren bij de wereldvoetbalbond FIFA, mogen ze geblesseerde spelers tot 24 uur voor hun eerste wedstrijd nog vervangen. Bondscoach Oscar Ramirez maakte van die mogelijkheid gebruik en heeft Kenner Gutiérrez bij de groep gehaald als vervanger. De 23-jarige linksback van New York City FC was in de laatste oefeninterlands geen basisspeler.



Costa Rica, dat op het vorige WK in de kwartfinale via strafschoppen werd uitgeschakeld door Oranje, begint het WK zondag in Samara tegen Servië. Brazilië en Zwitserland zijn de andere tegenstanders in groep E.