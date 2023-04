LIVE La Liga | Barcelona kan Real Madrid op vijftien punten zetten, publiek in Camp Nou roept om Messi

Met video Guardiola vergelijkt Haaland met Messi en Ronaldo na pakken record Van Nistel­rooij: ‘Hij blijft maar scoren’

Manchester City heeft de uitwedstrijd tegen hekkensluiter Southampton overtuigend gewonnen. Het werd 1-4 in het St. Mary’s Stadium, waar Erling Haaland twee keer tot scoren kwam. De Noor bracht zijn doelpuntentotaal in de Premier League al op dertig. Zijn tweede doelpunten, een fenomenale omhaal, betekende zijn 44ste treffer voor City in alle competities.