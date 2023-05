LIVE La Liga | Barcelona op weg naar kampioenschap tegen Espanyol, Frenkie de Jong schittert met assist

Met samenvatting Dumfries en De Vrij na Milanese derby dicht bij Champions Lea­gue-finale met Inter, clubrecord Onana

Internazionale staat met anderhalf been in de finale van de Champions League. Met Denzel Dumfries in de basis en Stefan de Vrij als invaller werd de derby tegen AC Milan met 0-2 gewonnen. De ploeg had dat te danken aan een bliksemstart: door goals van Edin Dzeko en Henrikh Mkhitaryan stond de eindstand al na elf minuten op het scorebord.