LIVE La Liga | Doelman Cadiz schiet onwel geworden toeschouwer te hulp, duel met Barcelona stilgelegd

FC Barcelona won de laatste drie wedstrijden in La Liga. Vanavond neemt de ploeg van trainer Xavi het op tegen Cádiz. De thuisploeg is nog puntloos na vier speelrondes.



De wedstrijd is tijdelijk stilgelegd in de 82ste minuut. Het is nog onduidelijk of de wedstrijd vanavond wordt hervat. In onderstaande blog houden we u op de hoogte.