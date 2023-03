LIVE La Liga | FC Barcelona kan Real Madrid in El Clásico op 12 punten zetten

Online haat aanpakken blijft een hoofdbre­ker: ‘Spelers zouden vaker aangifte kunnen doen’

In Engeland werd deze week voor het eerst een stadionverbod uitgedeeld vanwege online racisme. Uniek? Nee, want in Nederland gebeurde dat ook al eens. Toch blijft online haat aanpakken een hoofdbreker. ,,Sociale media zouden ervoor moeten zorgen dat je niet vanuit een anoniem account kan werken.’’