LIVE La Liga | FC Barcelona op bezoek in het Baskenland voor duel met Athletic Bilbao

Feyenoord treft in Sjachtar ploeg in oorlogs­tijd: ‘Zodra luchtalarm afgaat, gaan we schuilkel­der in’

Feyenoord treft vanavond in Polen Sjachtar Donetsk, de club die in thuisland Oekraïne ‘gewoon’ in competitieverband speelt ondanks de oorlog. Hoe is dat, voetballen in de wetenschap dat elk moment een raket kan inslaan? ,,Je bent je voortdurend bewust van het gevaar”, zegt Patrick van Leeuwen, de Nederlandse trainer van het Oekraïense Zorya Loehansk.