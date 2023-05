LIVE La Liga | Kampioen FC Barcelona krijgt bezoek van Real Sociedad

Poll | Dumfries of Aké: wie tilt in Istanboel de Champions Lea­gue-tro­fee omhoog?

Manchester City, de club van Nathan Aké, plaatste zich woensdagavond voor de tweede keer in zijn bestaan voor de finale van de Champions League. Met vooral voor rust spel waar de liefhebber geen genoeg van kon krijgen werd Real Madrid in de halve eindstrijd aan de kant gezet (4-0). In de finale op 10 juni in Istanboel is Internazionale, de club van Stefan de Vrij en Denzel Dumfries, de tegenstander. De ploeg uit Milaan won dinsdag al van stadgenoot AC Milan.