LIVE | Liverpool en Van Dijk hebben de grootste moeite met Wolverhampton

VIDEO Opmerke­lijk: Ze­nit-spe­lers komen niet met kinderen, maar met honden het veld op

Doorgaans zijn het jonge kinderen, in een uitzonderlijk geval moeders, maar waar de spelers van Zenit vrijdagavond het veld mee op kwamen, dat is zelden vertoond. De Russische topclub zag een mooie gelegenheid om aandacht te vragen voor de volle asielen en had een elftal honden uitgenodigd.

13:36