LIVE | Liverpool maakt gelijk tegen West Ham, spectaculair gelijkspel voor Cillessen

Engeland

• Arsenal - Watford 1-0 • Everton - Tottenham Hotspur 0-0 • Leeds United - Leicester City 1-1 17.30 uur: West Ham - Liverpool Dit is de stand van zaken in de Premier League

Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Spanje

• Villarreal - Getafe 1-0 • Valencia - Atlético Madrid 3-3 18.30 uur: Real Mallorca - Elche 18.30 uur: Osasuna - Real Sociedad 21.00 uur: Real Betis - Sevilla Dit is de stand van zaken in La Liga

Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Duitsland

• Hertha BSC - Bayer Leverkusen 1-1 17.30 uur: FC Köln - FC Union Berlin 19.30 uur: Greuther Fürth - Eintracht Frankfurt Dit is de stand van zaken in de Bundesliga

Italië

• Venezia - AS Roma 3-2

• Sampdoria - Bologna 1-2

• Udinese - Sassuolo 3-2

18.00 uur: Lazio - Salernitana

18.00 uur: Napoli - Hellas Verona

20.45 uur: AC Milan - Internazionale

Dit is de stand van zaken in de Serie A