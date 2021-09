LIVE | Luuk de Jong op de bank bij Barça, wel basisplaats voor Memphis en Frenkie de Jong

Klopp blijft voorlopig rouleren met Van Dijk: ‘Ik ben nog steeds voorzich­tig’

17 september Virgil van Dijk keert vermoedelijk terug in de basis van Liverpool, dat zaterdag in de Premier League tegen Crystal Palace speelt. Trainer Jürgen Klopp gaf dat aan in een voorbeschouwing op de wedstrijd. De Nederlandse international ontbrak midweeks, in het gewonnen duel in de Champions League met AC Milan (3-2).