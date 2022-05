LIVE | Manchester City baalt: Liverpool op gelijke hoogte met Southampton

samenvatting Tottenham Hotspur stoot Arsenal van de vierde plek door winst op Burnley en Wout Weghorst

Tottenham Hotspur heeft de zege op Arsenal een uitstekend vervolg gegeven. Het Burnley van Wout Weghorst werd in Londen met 1-0 verslagen, waardoor Tottenham nu de vierde plek in handen heeft in de Premier League.

15 mei