LIVE | Martial helpt ManUnited aan snelle voorsprong

Knieblessure Sergio Agüero al geopereerd aan knie

17:26 Sergio Agüero, de spits van Manchester City, heeft vandaag in Barcelona een geslaagde operatie ondergaan aan zijn linkerknie. ,,Alles is goed verlopen, ik begin spoedig met de revalidatie”, liet de 32-jarige Argentijn weten via een Twitterbericht, inclusief foto, vanaf zijn ziekbed.