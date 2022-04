LIVE | Mendy voorkomt achterstand Chelsea in halve finale tegen Crystal Palace

Bahreins bedrijf wil AC Milan overkopen voor 1 miljard euro

Het Bahreinse bedrijf Investcorp is in gesprek met AC Milan om de club over te kopen. Verschillende media melden dat de 123-jaar oude club voor een bedrag van één miljard euro verkocht zou kunnen worden. Het zou de eerste Italiaanse club zijn die door investeerders uit het Midden-Oosten wordt overgenomen.

