LIVE | Milan jaagt tegen Sampdoria op koppositie, Van Dijk tegenover Weghorst in Burnley

Video Onana en Kameroen herpakken zich na bizarre blunder Ajax-doel­man: winst na 3-0 achter­stand

Andre Onana kon vanavond wel door de grond zakken bij de strijd om de derde plek op de Afrika Cup tussen Burkina Faso en Kameroen. De Ajax-doelman leek even goed weg te komen na een gigantische blunder, maar de VAR was onverbiddelijk. Uiteindelijk werd Onana alsnog de held van de avond door in de penaltyserie een strafschop te keren.

6 februari