LIVE Nations League | Spanje wéér op achterstand tegen Zwitserland, Dalot maakt tweede voor Portugal

Zeno Debast (18) maakt debuut in Belgische selectie voor duels met Oranje en Wales

De Belgische bondscoach Roberto Martinez heeft met Zeno Debast één debutant opgeroepen voor de wedstrijden in de Nations League tegen het Nederlands elftal en Wales. Debast is een 18-jarige centrale verdediger van Anderlecht. Martinez kan niet beschikken over Romelu Lukaku. De Belgische topschutter aller tijden staat al een tijdje aan de kant met een blessure aan het bovenbeen.

16 september