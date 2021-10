LIVE | Newcastle United begint nieuw tijdperk tegen Spurs,

Maakt FC Barcelona na interland­pe­ri­o­de nieuwe start tegen Valencia?

14:04 Na de interlandperiode pakken Ronald Koeman en FC Barcelona de draad weer op tegen Valencia. Kunnne Frenkie de Jong, Memphis Depay en Luuk de Jong het tij keren tegen Jasper Cillessen cs? Volg het duel vanaf 20.30 uur in ons liveblog. Bekijk de stand van zaken in La Liga in ons livecenter!