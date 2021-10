LIVE | Peter Bosz met Olympique Lyon tegen het AS Monaco van reserve Myron Boadu

WK-kwalificatie Brazilië met invaller Antony ruim langs Suárez en consorten, Messi kwaad op scheids­rech­ter na zege

15 oktober Brazilië heeft de Zuid-Amerikaanse WK-kwalificatieweek na een zege op Venezuela (3-1) en een gelijkspel tegen Colombia (0-0) afgesloten met een ruime overwinning op Uruguay. In de Arena da Amazônia in Manaus wonnen de Brazilianen met 4-1. Argentinië versloeg in Buenos Aires Peru met 1-0.