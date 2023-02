LIVE Premier League | Bruno Fernandes bezorgt Ten Hag droomstart tegen Crystal Palace

Enkele weken geleden leed het Manchester United van Erik ten Hag puntenverlies op bezoek bij Crystal Palace, na een rake vrije trap van Michael Olise in de blessuretijd. Nu krijgt de nummer 4 van de Premier League in eigen huis de kans om revanche te nemen op de nummer 12. Wat wordt het op Old Trafford? Wout Weghorst heeft een basisplaats en we houden je hier op de hoogte!