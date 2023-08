LIVE Premier League | Casemiro schiet Manchester United naast Nottingham Forest

Engeland duldt geen kritiek op Sarina Wiegman na mislopen WK-titel: geen ‘Dame’, wel onaantast­baar

Het respect voor het werk van bondscoach Sarina Wiegman blijft na de nederlaag van The Lionesses in de WK-finale tegen Spanje onverminderd groot. ,,Het doet pijn, maar we mogen trots zijn.”