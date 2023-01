LIVE Premier League | Erik ten Hag wil met Manchester United fraaie reeks uitbreiden, maakt Wout Weghorst debuut?

Manchester United is onder trainer Erik ten Hag bezig aan een prachtige reeks. The Red Devils wonnen al negen officiële wedstrijden op rij. Zaterdag werd Manchester City op het eigen Old Trafford verslagen (2-1). Aanwinst Wout Weghorst deed in de derby nog niet mee. Vanavond staat de Premier League-wedstrijd bij Crystal Palace op het programma. Maakt de spits in Zuid-Londen zijn debuut? De aftrap is om 21.00 uur, volg de ontwikkelingen in ons liveblog.