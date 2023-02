LIVE Premier League | Leeds United op voorsprong bij Manchester United, na Sinisterra valt ook Struijk uit

Voormalig Vitesse-spe­ler Christian Atsu levend onder het puin vandaan gehaald na aardbeving in Turkije

Voormalig Vitesse-voetballer Christian Atsu is in Turkije levend onder het puin vandaan gehaald. Dat bevestigen de Ghanese voetbalbond en Mustafa Özat, persvoorlichter van Hatayspor, de club waarvoor Atsu speelt. De afgelopen dagen werd gevreesd dat de 31-jarige Ghanees mogelijk een van de slachtoffers van de aardbeving in Turkije was, die al ruim 5000 mensen het leven heeft gekost.

7 februari