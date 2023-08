LIVE Premier League | Liverpool in grote problemen: achter tegen Newcastle én rode kaart Virgil van Dijk

Met video Rode kaart Liverpool-spe­ler Mac Allister gesepo­neerd, United mist Mount in topper

Liverpool heeft de komende wedstrijden toch de beschikking over middenvelder Alexis Mac Allister. De Engelse voetbalbond FA meldde dat de rode kaart die de Argentijn kreeg in het duel met Bournemouth is geseponeerd en zijn schorsing van drie wedstrijden is geschrapt.