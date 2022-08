Live Premier League | Liverpool krijgt Crystal Palace op bezoek, Virgil van Dijk naast Nat Phillips

Column Willem van Hanegem | Komst van de nu al afgebrande Lisandro Martínez rekenen ze Erik ten Hag extra aan

Columnist Willem van Hanegem kijkt in zijn wekelijkse column vooral terug op het Europese duel van PSV met Monaco en ‘het leed’ van Erik ten Hag en Manchester United. ,,Ja, ook ik vind Gakpo een goede speler, maar een leuke voorzet tegen Go Ahead, dat is nog te weinig, hè.”

7:26