LIVE Premier League | Liverpool met Gakpo en Van Dijk razendsnel op achterstand tegen koploper Arsenal

Het Liverpool van Virgil van Dijk en Copy Gakpo ontvangt vandaag Arsenal op Anfield. Kan de ploeg van trainer Jürgen Klopp de titelrace in Engeland nog wat spannender maken door de drie punten in eigen huis te houden en daarmee Manchester City een dienst te bewijzen? Het duel tussen de nummer vijf en de koploper van de Premier League begint om 17.30 uur en is te volgen via ons liveblog.