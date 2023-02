LIVE Premier League | Liverpool verdedigt comfortabele voorsprong op 10 man Newcastle

Rick Karsdorp is terug bij AS Roma en neemt afstand van FIFPro en eigen advocaat: ‘Zij spraken niet namens mij’

Rick Karsdorp is na enkele maanden afwezigheid terug op het veld bij AS Roma. De Nederlandse rechtsback leefde enige tijd in onmin met trainer José Mourinho, raakte geblesseerd en werd zelfs door zijn club op de transferlijst gezet. Inmiddels behoort Karsdorp weer tot de selectie en kan hij donderdag tegen Red Bull Salzburg in de Europa League zijn rentree maken.