LIVE Premier League | Malacia en debutant Antony in de basis bij United tegen koploper Arsenal

Opmerke­lijk: trainer Vincenzo Montella wil Mario Balotelli te lijf gaan

Overal waar Mario Balotelli verschijnt gebeurt er wel iets: van panna's tot wereldgoals of van bizarre rode kaarten tot opstootjes. Gisteren was het weer eens raak met de Italiaanse veteraan. De spits van Adana Demispor kreeg het weer eens aan de stok met... zijn eigen trainer. Die wilde Balotelli te lijf gaan, nadat de aanvaller iets had geroepen.

28 augustus