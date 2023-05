LIVE Premier League | Manchester United begint zonder Weghorst en Malacia aan belangrijk duel met Wolves

Manchester United is, na twee nederlagen op rij in de Premier League, nog allerminst zeker van een Champions League-ticket voor volgend seizoen. Vanmiddag kan de ploeg van trainer Erik ten Hag in eigen huis tegen Wolverhampton Wanderers een goede stap zetten. Wout Weghorst en Tyrell Malacia zitten op de bank. De aftrap op Old Trafford is om 16.00 uur, in ons liveblog blijf je op de hoogte van de belangrijkste ontwikkelingen.