LIVE Premier League | Manchester United in Southampton nog zoekende

Handblessu­re zit De Ligt dwars, ‘Mazraoui en Graven­berch nog niet klaar voor de basis’

Matthijs de Ligt heeft bij Bayern München een handblessure opgelopen. Volgens trainer Julian Nagelsmann is het daarom onzeker of de Nederlandse verdediger, voor zo’n 70 miljoen euro overgekomen van Juventus, zondag kan spelen in de Duitse competitiewedstrijd tegen VfL Bochum.

19 augustus